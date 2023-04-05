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Турция в начале июня организует встречу для обсуждения вступления Швеции в НАТО

Турция в начале июня организует встречу для обсуждения вступления Швеции в НАТО Турция планирует в начале июня организовать встречу в рамках трехстороннего механизма с Финляндией и Швецией для обсуждения перспектив вступления Стокгольма в НАТО.
В регионе
5 апреля 2023 г. 23:29
Турция в начале июня организует встречу для обсуждения вступления Швеции в НАТО

Турция планирует в начале июня организовать встречу в рамках трехстороннего механизма с Финляндией и Швецией для обсуждения перспектив вступления Стокгольма в НАТО.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству "Анадолу".

"Швеция пока полностью не выполнила своих обязательств. На прошлой неделе в Анкаре была шведская делегация, мы обсуждали эти вопросы. После одобрения нашим парламентом заявки Финляндии в НАТО мы условились в первую или вторую неделю июня провести встречу трехстороннего механизма. Почему в июне? Потому что 1 июня в Швеции вступает в силу новое антитеррористическое законодательство", - сказал Калын. Он пояснил, что новый закон позволит Стокгольму легче выполнить обязательства в рамках меморандума для вступления в НАТО.

"Что они будут делать, какие шаги предпримут и как быстро они будут действовать, зависит только от них. Это самый жесткий и строгий антитеррористический закон, который Швеция когда-либо принимала. Станут более понятными и четкими правовые рамки для борьбы с террористическими организациями", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько Россия может посчитать угрозой вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Калын сказал, что "не ожидает с той стороны никакой напряженности" в сторону России. "Принципиальным моментом для России является неприсоединение Украины к НАТО. Финляндия и Швеция - это страны Евросоюза, европейской географии, истории и культуры. И в целом Россия принимает эту ситуацию. Мы спросили у финской стороны о возможных рисках для их безопасности, они ответили, что сейчас не видят никаких рисков или действий [с российской стороны границы]. Надеюсь, что РФ будет строить отношения с этими странами, как строит и с другими членами НАТО, с которыми имеет границу, с прибалтийскими государствами, с Польшей", - сказал он.

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