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Турция в 2028 году планирует доходы от туризма в $100 млрд

Турция в 2028 году планирует доходы от туризма в $100 млрд Турция по итогам нынешнего года рассчитывает получить доход от туризма в $55,6 млрд, а в 2028 году увеличить их до $100 млрд.
В регионе
12 декабря 2023 г. 01:43
Турция в 2028 году планирует доходы от туризма в $100 млрд

Турция по итогам нынешнего года рассчитывает получить доход от туризма в $55,6 млрд, а в 2028 году увеличить их до $100 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

"Нашей целью на нынешний год были доходы [от туризма] в $55,6 млрд. После их оглашения мы пережили [разрушительное февральское] землетрясение, затем Турция вошла в период выборов. Произошли некоторые вещи [спад] с туристами из России и арабских стран, затем началась война между Израилем и Палестиной. Доходы отрасли за 9 месяцев составили $42 млрд. Несмотря на все негативные моменты, мы приближаемся к цели, которую изначально определили", - сказал глава Минтуризма Турции.

По его словам, на последующие годы Турция ставит более амбициозные цели, в том числе путем превращения в круглогодичную туристическую страну, получение по итогам 2028 года доходов от туризма в $100 млрд. "Эта цель является реалистичной", - добавил министр.

В 2022 году Турцию посетили 44,6 млн туристов, доходы ее туриндустрии составили $46,4 млрд. В текущем году года она планировала принять порядка 60 млн туристов.

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