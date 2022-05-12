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Турция в 2022 году планирует принять 42 млн иностранных туристов

Турция в 2022 году планирует принять 42 млн иностранных туристов Турция планирует принять в текущем году 42 млн иностранных туристов.
В регионе
12 мая 2022 г. 00:45
Турция в 2022 году планирует принять 42 млн иностранных туристов

Турция планирует принять в текущем году 42 млн иностранных туристов.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Habertürk заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.

"Мы должны иметь иммунитет к кризисам и быть готовы к ним", - сказал он, имея в виду пандемию и украинский кризис. "Ставили целью на этот год принять 42 млн туристов, мы ей привержены", - отметил глава ведомства.

Он напомнил, что рекордным для Турции был 2019 год, когда страну посетили 52 млн туристов и она получила доходы в размере 34 млрд долларов США. В 2021 году в Турции побывали 30 млн иностранцев, доходы составили 24,5 млрд долларов США, сказал министр.

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