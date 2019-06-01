Турция в 2019 году ожидает более шести миллионов российских туристов

Ожидаемое число российских туристов, которые отдохнут в этом году в Турции, превысит 6 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя.

"Россия - очень важный рынок для Турции, из нее к нам приезжает наибольшее число туристов. В 2018 году число россиян, которые отдохнули в Турции, увеличилось более чем на 26%, до 5 964 613. За первые три месяца 2019 года число гостей из России возросло более чем на 37% и приблизилось к 400 тысячам. Мы ожидаем, что эта тенденция будет продолжена, и к концу года число туристов из России превысит 6 миллионов", - сказал Ф.Баглыкай.