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Турция увеличила закупки пшеницы у России до 140,3 миллиона долларов

Турция увеличила закупки пшеницы у России до 140,3 миллиона долларов Турция перед приостановкой ввоза пшеницы из-за рубежа нарастила ее закупки у России до максимальных с января этого года 140,3 миллиона долларов.
В регионе
7 августа 2024 г. 03:51
Турция увеличила закупки пшеницы у России до 140,3 миллиона долларов

Турция перед приостановкой ввоза пшеницы из-за рубежа нарастила ее закупки у России до максимальных с января этого года 140,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Турецкие власти с 21 июня по 15 октября приостановили импорт пшеницы. Отмечалось, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на это зерно.

В июне Россия увеличила экспорт пшеницы в Турцию на 11%, до 140,3 миллиона долларов. Больше в текущем году было только в январе (145,7 миллиона долларов).

При этом в начале лета Россия осталась единственным крупным поставщиком этого зерна в Турцию: импорт с Украины, которая традиционно является вторым из основных экспортеров, упал в восемь раз - до 2,1 миллиона долларов.

В целом же Турция немного сократила импорт пшеницы в июне - на 0,8%, до 143,8 миллиона долларов.

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