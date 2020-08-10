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Турция успешно работает над вакциной от коронавируса

Турция успешно работает над вакциной от коронавируса По данным ВОЗ, Турция занимает третье место после США и Китая в списке стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавирусной инфекции нового типа.
В регионе
10 августа 2020 г. 03:29
Турция успешно работает над вакциной от коронавируса

По данным ВОЗ, Турция занимает третье место после США и Китая в списке стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавирусной инфекции нового типа.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия Центра усовершенствования при Институте управления промышленности Турции (TÜBİTAK).

По его словам, турецкие врачи под эгидой TÜBİTAK работают над разработкой 8 вакцин и 10 препаратов против СOVID-19.

"Две вакцины против коронавируса, разрабатываемые турецкими врачами, успешно прошли испытания на животных. Разрешены клинические испытания одной из них на людях", - сообщил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Koronavirusa qarşı vaksinin sınaqları uğurlu oldu“

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