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Турция успешно испытала новую ракету

Турция успешно испытала новую ракету Турция успешно испытала ракету ”воздух-воздух"
В регионе
14 апреля 2021 г. 12:47
Турция успешно испытала новую ракету
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Турция успешно испытала ракету "воздух-воздух".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турции удалось стать одной из немногих стран, обладающих ракетной технологией "воздух-воздух". BOZDOĞAN, ракета "воздух-воздух", разработанная нашими молодыми технологами и инженерами в рамках проекта GEKTUG, полностью поразила цель при первом выстреле", - сказал он.

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