Турция успешно испытала новую ракету

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турции удалось стать одной из немногих стран, обладающих ракетной технологией "воздух-воздух". BOZDOĞAN, ракета "воздух-воздух", разработанная нашими молодыми технологами и инженерами в рамках проекта GEKTUG, полностью поразила цель при первом выстреле", - сказал он.
Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.
Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.