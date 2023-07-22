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Турция усложнит получение гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе

Турция усложнит получение гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе Турция усложнит получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе (ЕС)
В регионе
22 июля 2023 г. 12:50
Турция усложнит получение гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе

Турция усложнит получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе (ЕС)

Как передает Report, об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС.

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