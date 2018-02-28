Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Турция усилила контроль на границе с Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на İHA, турецко-армянская граница вдоль пограничной линии в Карсе круглосуточно наблюдается военными посредством камер, факты нарушения госграницы незамедлительно пресекаются.

Солдаты турецкой армии исполняют свой долг даже при 15-градусном морозе. И в лютый холод “Орлы границ” (“Hudut Kartalları”) зорко следят за ситуацией на границе. Солдаты погранзаставы отслеживают 10-километровый участок, пока часть из них патрулирует территорию, другие следят за границей с дозорной башни, готовые в любой момент нажать на спусковой крючок, они всегда на чеку.

Турецкие военнослужащие руководствуются пословицей "на друга полагайся, а врага не щади". В ходе патрулирования пограничной линии был выявлен факт проникновения некоего сельчанина на охраняемую территорию, его действия были отслежены командиром погранзаставы, после чего незадачливый сельчанин был незамедлительно выпровожен. После пограничники вновь обошли вверенные им в охрану территории и вернулись на заставу.

Отметим, что ранее армянская пресса писала о нарушении турецкой границы террористами ПКК, якобы, проникшими на территорию Турции. Напомним, что турецко-армянскую границу охраняют российские военные.