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Турция упрощает визовый режим с Боснией и Герцеговиной

Турция упрощает визовый режим с Боснией и Герцеговиной Турция упрощает визовый режим с Боснией и Герцеговиной. Граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки на основе удостоверений личности.
В регионе
6 сентября 2022 г. 17:32
Турция упрощает визовый режим с Боснией и Герцеговиной

Турция упрощает визовый режим с Боснией и Герцеговиной. Граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки на основе удостоверений личности.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с членами президиума Боснии и Герцеговины во вторник в Сараево.

По словам турецкого лидера, соответствующее поручение отдано внешнеполитическим ведомствам двух стран.

Эрдоган отметил, что схожую договоренность планируется заключить в среду, 7 сентября с Сербией.

Президент отметил, что одним из приоритетов сотрудничества Анкары и Сараево является развитие взаимной торговли, объемы которой по итогам 2021 года достигли 876 млн долларов.

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Версия на английском языке Turkiye simplifies visa regime with Bosnia and Herzegovina

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