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Турция углубит сотрудничество с Грузией

Турция углубит сотрудничество с Грузией Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с послом Грузии в этой стране Георгием Джанджгавой.
В регионе
16 февраля 2021 г. 18:32
Турция углубит сотрудничество с Грузией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с послом Грузии в этой стране Георгием Джанджгавой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в посольстве Грузии в Турции.

Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, а также торгово-экономические связи и ситуацию в регионе.

На встрече было выражено удовлетворение дружественными отношениями и положительной динамикой стратегического партнерства между Турцией и Грузией.

М.Чавушоглу подтвердил, что Турция решительно поддерживает территориальную целостность Грузии и ее интеграцию в евроатлантические структуры.

В заключение стороны договорились о продолжении деятельности для углубления сотрудничества и благосостояния обеих стран.

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