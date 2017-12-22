Турция удовлетворена созданием рабочей группы по освобождению пленных в САР

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Анкара приветствует принятое по итогам восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане 21-22 декабря положение о рабочей группе по освобождению пленных и задержанных и их обмена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.

"На восьмом раунде переговоров в Астане обсуждались шаги, предпринимаемые РФ, Турцией и Ираном по реализации меморандума об уменьшении напряженности в Сирии, прежде всего в Идлибе, в том числе по освобождению насильно удерживаемых людей, а также разминированию. Принято два документа по этим вопросам. Мы с удовлетворением встретили принятие положения по созданию рабочей группы, которая будет заниматься вопросом освобождения удерживаемых людей", - говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что создание такой рабочей группы стало результатом длительных усилий Турции и одним из важных итогов переговоров в Астане.