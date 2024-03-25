Турция стремится ввести в строй первый энергоблок АЭС "Аккую" немного раньше

Соглашение с Росатомом по строительству АЭС "Аккую" предполагает ввод в строй первого энергоблока в 2025 году, но Турция пытается немного сдвинуть дату на более ранний срок.

Соглашение с Росатомом по строительству АЭС "Аккую" предполагает ввод в строй первого энергоблока в 2025 году, но Турция пытается немного сдвинуть дату на более ранний срок.

Как передает Report , об этом сообщил турецким журналистам глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на площадке форума "Атомэкспо-2024" в Сочи.

"Мы прилагаем интенсивные усилия для ввода в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую" в этом году. Это наша цель, и мы работаем в этом направлении, особенно Росатом, подрядчики и наш атомный регулятор. Есть разные трудности, и технические, и другие. Надеюсь, мы сможем этого добиться. По условиям соглашения с Росатомом срок ввода в строй первого реактора установлен на 2025 год. Мы пытаемся его немного сдвинуть на более ранний срок", - цитирует министра газета Sabah.