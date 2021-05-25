Турция стартовала широкомасштабные учения в Эгейском и Средиземном морях

Наряду с сухопутными и воздушными силами, в учениях принимают участие сотрудники Общества Красного полумесяца Турции и 10 общественных организаций

ВМС Турции 25 мая стартовали в Эгейском и на востоке Средиземного морей военные учения под названием "Морские волки-2021" ("Denizkurdu-2021").

Как передает Report, информацию распространил TRT Haber.

В учениях принимают участие 25 тыс. представителей личного состава, 132 судна, 10 подводных лодок, 43 самолёта, 28 вертолетов и 14 БПЛА. После учений "Голубая Родина" в марте 2021 года это очередные самые масштабные военные учения в Эгейском и на востоке Средиземного морей. Наряду с сухопутными и воздушными силами, в учениях принимают участие сотрудники Общества Красного полумесяца Турции и 10 общественных организаций.

В завершении мероприятия 83 судна пришвартуется в 22 портах в Эгейском и на востоке Средиземного морей. В рамках мероприятий в связи с коронавирусом в отличие от предыдущих лет на этот раз на судна граждан не пустят.

"Морские волки" завершатся 5 июня.