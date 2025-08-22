Турция созвала экстренное заседание СМИД ОИС из-за нового плана Израиля по Газе

Турция созвала внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на дипломатические источники.

Экстренное заседание созвал министр иностранных дел страны Хакан Фидан. Причиной послужил утвержденный Израилем новый плане по Газе.

Согласно информации, 21-е по счету внеочередное заседание СМИД пройдет 25 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Накануне, 21 августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского радикального движения ХАМАС.