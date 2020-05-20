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Турция смягчила карантинные ограничения для прибывающих из-за рубежа

Турция смягчила карантинные ограничения для прибывающих из-за рубежа

© pexels.com

Власти Турции смягчили карантинные ограничения для прибывающих из-за рубежа запланированными рейсами граждан республики. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство здравоохранения Турции.

Ранее для возвращающихся вывозными рейсами граждан предусматривался 14-дневный карантин в специально организованных общежитиях. 

Теперь же, как отмечается в циркуляре, здоровье приезжающих граждан будет проверяться в турецких аэропортах. Если у них будут выявлены симптомы COVID-19 (вызванного новым коронавирусом заболевания), то их доставят в больницы. В случае отсутствия симптомов им позволят провести 14-дневный карантин в своих домах, их здоровье в течение этого срока будут контролировать семейные врачи.

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