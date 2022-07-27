Турция сделала предупреждение России

"Атака на украинский город Одесса обеспокоила нас. Такие атаки не должны повторяться".

"Атака на украинский город Одесса обеспокоила нас. Такие атаки не должны повторяться".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью "TV 100".

"Мы надеемся, что процессы продолжатся без проблем. Мы внесем свой вклад ради этого. Мы делаем это не только для себя, но и для всего мира. Беспроблемное продолжение процессов на пользу обеих сторон. В противном случае могут возникнуть проблемы. Если процессы продолжаться успешно, это может привести к миру", - сказал он.

Министр отметил, что Турция продолжит инициативы для того, чтобы стороны сели за стол переговоров: "Ни Россия, ни Украина не захотят сесть за стол слабыми. Однако невозможно, чтобы их силы были равны. К сожалению, есть желающие продолжения войны. Даже хотели помешать "зерновому соглашению".