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Турция сделала предупреждение России

Турция сделала предупреждение России "Атака на украинский город Одесса обеспокоила нас. Такие атаки не должны повторяться".
В регионе
27 июля 2022 г. 12:00
Турция сделала предупреждение России

"Атака на украинский город Одесса обеспокоила нас. Такие атаки не должны повторяться".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью "TV 100".

"Мы надеемся, что процессы продолжатся без проблем. Мы внесем свой вклад ради этого. Мы делаем это не только для себя, но и для всего мира. Беспроблемное продолжение процессов на пользу обеих сторон. В противном случае могут возникнуть проблемы. Если процессы продолжаться успешно, это может привести к миру", - сказал он.

Министр отметил, что Турция продолжит инициативы для того, чтобы стороны сели за стол переговоров: "Ни Россия, ни Украина не захотят сесть за стол слабыми. Однако невозможно, чтобы их силы были равны. К сожалению, есть желающие продолжения войны. Даже хотели помешать "зерновому соглашению".

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