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Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о противоминной группе в Черном море

Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о противоминной группе в Черном море Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море.
В регионе
11 января 2024 г. 12:14
Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о противоминной группе в Черном море

Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило военное ведомство Турции.

"Военные действия [на Украине] создали негативные условия для безопасности в Черном море, создали минную угрозу. Мы в составе трех стран прошлым летом решили принять меры для защиты, создать совместную группу. Было принято решение и сейчас оно подписанное перед вами. Будет создан комитет, в котором большинством голосов будет решаться вопрос об участии в этой работе". - сказал глава МО Турции Яшар Гюлер на церемонии подписания документа.

По его словам, в работе по очистке Черного моря от дрейфующих мин будут участвовать только ВМС трех стран, подписавших меморандум.

"Эта инициатива будет открыта для участия кораблей только [этих] трех черноморских стран. Мы ценим возможный вклад нечерноморских стран и наших союзников в эту работу. Их содействие данной работе может быть определено в дальнейшем при наличии подходящих условий", - сообщил министр.

Ранее сообщалось о том, что создание данной группы было инициировано турецкой стороной в августе 2023 года с целью обеспечения безопасности морских путей и противодействие минной угрозе.

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