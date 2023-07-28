Турция, Россия, Сирия и Иран обсуждают возможность новой встречи глав МИД

Обсуждается вопрос организации новой встречи глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана.

Обсуждается вопрос организации новой встречи глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом стало известно из диписточников.

Сообщается, что для определения даты переговоров необходимо совпадение графиков глав внешнеполитических ведомств.

"Этот вопрос обсуждается. Но для того, чтобы выйти на результат, надо, чтобы графики всех министров совпали. Это процесс, он продолжается", - сказал источник.

Отметим, что ранее главы МИД провели четырехстороннюю встречу в Москве. По ее итогам они договорились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.