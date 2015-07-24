​Турция резко осудила проармянскую резолюцию бельгийского парламента

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Турция в очередной раз подверглась необоснованным обвинениям со стороны Бельгии, говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции по случаю принятия резолюции бельгийским парламентам по оценке событий 1915 года.

Как передает Report со ссылкой на TRT, внешнеполитическое ведомство резко осуждает принятие резолюции, указывая, что "исторические факты были искажены и нормы права были попраны".

В министерстве подчеркивают, что данная резолюция игнорирует историческую память турецкой нации и может отрицательно сказаться на турецко-бельгийских отношениях.

"Эта резолюция стала последним звеном ряда мероприятий, направленных на очернение турецкой идентичности и исторической памяти", - говорится в заявлении МИД.