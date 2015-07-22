Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Турция решительна в своем намерении бороться с любыми видами террора.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Ибрагим Калын, комментируя события, связанные с нападением в Суруче.

Он подчеркнул, что утверждения о том, что Турция не осуждает террористические действия ИГ и не проводит операции против членов этой организации, не соответствуют действительности.

Напомнив о том, что в октябре 2013 года Турция внесла ИГ в список террористических организаций, Калын отметил, что в этих рамках до настоящего времени были депортированы 1600 иностранцев, имеющих связи с этой организацией, и более 15 тысячам человек был запрещен въезд в Турцию.

Калын, подчеркнув, что позиция Турции в отношении всех террористических организаций, в том числе ИГ, и её решительность в борьбе со всеми видами терроризма настолько ясны, что не требуют лишних заявлений, сказал: "Следовало бы обратить внимание на тех, кто не только не противостоит террористическим действиям организации ПКК, но и пытается вызвать симпатию к ним и оправдать их действия".

Пресс-секретарь главы правительства Ибрагим Калын заявил, что теракт в Суруче, как это отметил и президент Реджеп Тайип Эрдоган, был направлен против всей Турции, против мира, спокойствия и благосостояния в стране.

"Действительно прискорбно то, что при всем при этом некоторые политики, стремясь обернуть все в свою пользу, пытаются провоцировать наших граждан, видят в этом теракте, нанесшем глубокую рану нашему народу, возможность посеять семена раздора", - сказал Калын.