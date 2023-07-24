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Турция разработала новые модели военной техники

Турция разработала новые модели военной техники В оборонной промышленности Турции разработаны новые модели военной техники под названием UÇA.
В регионе
24 июля 2023 г. 12:21
Турция разработала новые модели военной техники

В оборонной промышленности Турции разработаны новые модели военной техники под названием UÇA.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Anadolu.

Техника будет демонстрироваться на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023, которая пройдет 25-28 июля в Стамбуле (Турция).

Проект UÇA предполагает интеграцию прибора обнаружения и траления целей в бомбы общего назначения МК-84, превращая их в наступательные морские мины.

UÇA, как и F-16, F-4, Bayraktar AKINCI, AKSUNGUR, может выпускать и перевозить авиационные бомбы общего назначения MK-84.

Сообщается, что новая техника оснащена подводной системой распознавания Akustik IFF, датчиками давления, вибрации в шахте, магнитной аномалии и акустическими сенсорами. Благодаря этой передовой технологии слияния датчиков UÇA может обнаруживать и уничтожать корабли-мишени.

Согласно информации, проект UÇA реализован собственными ресурсами и по инициативе компаний "Машиностроение и химическая промышленность", Qoç Müdafiə и TÜBİTAK SAGE.

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Версия на английском языке ФотоTürkiye produces new military equipment named UCA
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə UÇA adlı yeni hərbi texnika istehsal edib

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