Турция разработала новые модели военной техники

В оборонной промышленности Турции разработаны новые модели военной техники под названием UÇA.

В оборонной промышленности Турции разработаны новые модели военной техники под названием UÇA.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Anadolu.

Техника будет демонстрироваться на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023, которая пройдет 25-28 июля в Стамбуле (Турция).

Проект UÇA предполагает интеграцию прибора обнаружения и траления целей в бомбы общего назначения МК-84, превращая их в наступательные морские мины.

UÇA, как и F-16, F-4, Bayraktar AKINCI, AKSUNGUR, может выпускать и перевозить авиационные бомбы общего назначения MK-84.

Сообщается, что новая техника оснащена подводной системой распознавания Akustik IFF, датчиками давления, вибрации в шахте, магнитной аномалии и акустическими сенсорами. Благодаря этой передовой технологии слияния датчиков UÇA может обнаруживать и уничтожать корабли-мишени.

Согласно информации, проект UÇA реализован собственными ресурсами и по инициативе компаний "Машиностроение и химическая промышленность", Qoç Müdafiə и TÜBİTAK SAGE.