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Турция рассматривает возможность разрыва дипотношений с Израилем

Турция рассматривает возможность разрыва дипотношений с Израилем Турция считает, что решения в вопросе разрыва дипломатических отношений с Израилем должны быть коллективными.
В регионе
19 ноября 2023 г. 06:24
Турция рассматривает возможность разрыва дипотношений с Израилем

Турция считает, что решения в вопросе разрыва дипломатических отношений с Израилем должны быть коллективными.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Рассматривали вопрос о разрыве отношений с Израилем, но считаем, что это должно быть коллективное решение, в том числе с участием других мусульманских стран", - отметил он.

"Мы не согласны с Вашингтоном в его абсолютной поддержке Израиля и его отказе от постоянного прекращения огня. Если будет и дальше поддержка Израиля со стороны США с продолжающимися убийствами и бомбардировками, то это создаст глобальный кризис", - подчеркнул министр.

"Отказываемся говорить о послевоенной ситуации в секторе Газа, пока не достигнут режим прекращения огня", - отметил Фидан. Он также назвал ХАМАС "освободительным движением, которое будет палестинской организацией наряду с другими, когда закончится оккупация".

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