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Турция расширяет железнодорожную сеть до Зангезурского коридора

Турция расширяет железнодорожную сеть до Зангезурского коридора Турция расширит свою железнодорожную сеть с 13 919 до 17 011 км.
В регионе
15 декабря 2023 г. 17:25
Турция расширяет железнодорожную сеть до Зангезурского коридора

Турция расширит свою железнодорожную сеть с 13 919 до 17 011 км.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Согласно информации, данные проекты близятся к завершению, уже определена дорожная карта для новых линий протяженностью 2 452 км.

В сообщении отмечается, что среди общих проектов стратегическое значение имеет железнодорожная линия Карс-Игдыр-Аралык-Дильуджу (Зангезур). Длина железнодорожной линии составит 224 км. На всей протяженности маршрута будут действовать пять станций. В течение года посредством железнодорожной линии будет перевезено 5,5 млн пассажиров и 2 млн тонн грузов.

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Версия на английском языке Türkiye expanding its railway lines to Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке Türkiyə dəmiryolu xətlərini Zəngəzur dəhlizinə qədər genişləndirir

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