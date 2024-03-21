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Турция рассчитывает создать с Ираком оперативный центр для противодействия РКК

Турция рассчитывает создать с Ираком оперативный центр для противодействия РКК Анкара рассчитывает на создание совместного с Багдадом оперативного центра для противодействия террористической организации РКК.
В регионе
21 марта 2024 г. 00:28
Турция рассчитывает создать с Ираком оперативный центр для противодействия РКК

Анкара рассчитывает на создание совместного с Багдадом оперативного центра для противодействия террористической организации РКК.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы 40 лет боремся с террористической организацией РКК, но, к сожалению, в течение этих 40 лет иракское руководство не смогло ни назвать их террористами, ни запретить. Эта организация существует у них в стране, и особого дискомфорта им это не приносит. В ходе встречи с иракскими представителями в Анкаре в декабре прошлого года мы особо остановились на этом вопросе. Мы съездили в Багдад в марте, и там иракская администрация впервые признала, что РКК - запрещенная и террористическая организация. И заявила об этом", - цитирует министра агентство Anadolu.

Гюлер подчеркнул, что такая декларация со стороны Ирака "крайне обрадовала Турцию". "Надеюсь, теперь мы будем проводить совместную работу, создадим совместный оперативный центр.

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