Турция рассчитывает создать с Ираком оперативный центр для противодействия РКК

Анкара рассчитывает на создание совместного с Багдадом оперативного центра для противодействия террористической организации РКК.

Анкара рассчитывает на создание совместного с Багдадом оперативного центра для противодействия террористической организации РКК.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы 40 лет боремся с террористической организацией РКК, но, к сожалению, в течение этих 40 лет иракское руководство не смогло ни назвать их террористами, ни запретить. Эта организация существует у них в стране, и особого дискомфорта им это не приносит. В ходе встречи с иракскими представителями в Анкаре в декабре прошлого года мы особо остановились на этом вопросе. Мы съездили в Багдад в марте, и там иракская администрация впервые признала, что РКК - запрещенная и террористическая организация. И заявила об этом", - цитирует министра агентство Anadolu.

Гюлер подчеркнул, что такая декларация со стороны Ирака "крайне обрадовала Турцию". "Надеюсь, теперь мы будем проводить совместную работу, создадим совместный оперативный центр.