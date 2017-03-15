Турция рассчитывает принять 5 млн российских туристов в этом году

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Турция ожидает, что в 2017 году страну посетят не меньше 5 млн российских туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замминистра туризма Турции Хусейн Яман.

"На днях мы встретились с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым и достигли договоренностей по ряду вопросов, в частности, развитию туризма", - сказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что количество российских туристов, отдохнувших в Турции, по итогам летнего сезона 2017 года может вернуться на докризисный уровень.

Сейчас Турция является лидером по объемам раннего бронирования у россиян на предстоящее лето, сообщила она. Причем туры в эту страну продаются даже более активно, чем в 2014-2015 годах, то есть до введения запрета на продажу путевок на фоне ухудшения двусторонних отношений.

Этот год станет первым после ухудшения отношений между Россией и Турцией, когда российские туристы смогут весь высокий сезон летать чартерными рейсами.