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    Турция рассчитывает принять 5 млн российских туристов в этом году

    Ломидзе: Количество российских туристов, отдохнувших в Турции, по итогам летнего сезона 2017 года может вернуться на докризисный уровень

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Турция ожидает, что в 2017 году страну посетят не меньше 5 млн российских туристов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил  журналистам замминистра туризма Турции Хусейн Яман.

    "На днях мы встретились с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым и достигли договоренностей по ряду вопросов, в частности, развитию туризма", - сказал он.

    Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что количество российских туристов, отдохнувших в Турции, по итогам летнего сезона 2017 года может вернуться на докризисный уровень.

    Сейчас Турция является лидером по объемам раннего бронирования у россиян на предстоящее лето, сообщила она. Причем туры в эту страну продаются даже более активно, чем в 2014-2015 годах, то есть до введения запрета на продажу путевок на фоне ухудшения двусторонних отношений.

    Этот год станет первым после ухудшения отношений между Россией и Турцией, когда российские туристы смогут весь высокий сезон летать чартерными рейсами.

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