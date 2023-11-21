Турция рассчитывает на завершение сделки по F-16 с США без условий

Турция рассчитывает на скорейшее завершение рассмотрения запроса на закупку у США F-16 без каких-либо условий и ограничений.

Турция рассчитывает на скорейшее завершение рассмотрения запроса на закупку у США F-16 без каких-либо условий и ограничений.

Как передает Report, об этом сказал глава турецкого МИД Хакан Фидан, выступая на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции

"Мы неоднократно заявляли, что США должны предпринять конкретные шаги по исправлению своего неправильного отношения к вопросам, напрямую затрагивающим нашу национальную безопасность. В этой связи мы на всех уровнях выражали надежду на скорейшее завершение рассмотрения нашего запроса на закупку и модернизацию F-16 без каких-либо условий и ограничений", - отметил Фидан.

При этом глава турецкого МИД отметил, что Анкара продолжает сотрудничать с США по многим региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.