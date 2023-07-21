Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки

Турция рассчитывает, что действие черноморской зерновой инициативы возобновится в кратчайшие сроки.

Турция рассчитывает, что действие черноморской зерновой инициативы возобновится в кратчайшие сроки.

Как передает Report , об этом заявил журналистам глава МИД страны Хакан Фидан.

"17 июля мы получили уведомление России о выходе из сделки и были проинформированы Москвой о причинах такого решения. Мы прилагаем значительные усилия для продления зерновой сделки и верим в целесообразность возвращения России за стол. Кроме того, высока вероятность решений, которые не будут угрожать усилиям, направленным на преодоление продовольственного кризиса. Мы надеемся на возобновление в ближайшее время зерновой сделки", - сказал турецкий министр.