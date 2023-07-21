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Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки

Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки Турция рассчитывает, что действие черноморской зерновой инициативы возобновится в кратчайшие сроки.
В регионе
21 июля 2023 г. 22:32
Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки

Турция рассчитывает, что действие черноморской зерновой инициативы возобновится в кратчайшие сроки.

Как передает Report, об этом заявил журналистам глава МИД страны Хакан Фидан.

"17 июля мы получили уведомление России о выходе из сделки и были проинформированы Москвой о причинах такого решения. Мы прилагаем значительные усилия для продления зерновой сделки и верим в целесообразность возвращения России за стол. Кроме того, высока вероятность решений, которые не будут угрожать усилиям, направленным на преодоление продовольственного кризиса. Мы надеемся на возобновление в ближайшее время зерновой сделки", - сказал турецкий министр.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: "Türkiyə taxıl sazişinin mümkün qədər tez bərpa olunacağına ümid edir"

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