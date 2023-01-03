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Турция рассчитывает на положительный исход сделки с США по F-16

Турция рассчитывает на положительный исход сделки с США по F-16 Турция рассчитывает на положительное решение вопроса по продаже ей США истребителей F-16. В противном случае она может прибегнуть к альтернативным вариантам удовлетворения своих потребностей в военных самолетах.
В регионе
3 января 2023 г. 04:46
Турция рассчитывает на положительный исход сделки с США по F-16

Турция рассчитывает на положительное решение вопроса по продаже ей США истребителей F-16. В противном случае она может прибегнуть к альтернативным вариантам удовлетворения своих потребностей в военных самолетах.

Как передает Report, об этом в интервью журналу Kriter заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Мы надеемся, что процесс одобрения Конгрессом США сделки начнется в январе. Это в интересах не только Турции, но также США и НАТО. В противном случае мы располагаем возможностями и решимостью совершить необходимые шаги для покрытия своих потребностей в рамках национальной безопасности", - сказал Калын.

Представитель Эрдогана напомнил, что делегации Турции и США в 2022 году провели серию технических переговоров по вопросу F-16, и назвал их конструктивными. Кроме того, добавил Калын, президент США Джо Байден обещал личную поддержку в этом вопросе Эрдогану. "В итоге мы ожидаем, что Конгресс будет действовать рационально, а не руководствоваться сиюминутными политическими интересами", - отметил представитель президента Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın sözçüsü: “F-16” satışı məsələsi ilə bağlı müsbət nəticə gözləyirik”

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