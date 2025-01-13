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Турция раскрыла свои основные ожидания от Дональда Трампа

Турция раскрыла свои основные ожидания от Дональда Трампа Турция раскрыла свои основные ожидания от избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января текущего года.
В регионе
13 января 2025 г. 19:25
Турция раскрыла свои основные ожидания от Дональда Трампа

Турция раскрыла свои основные ожидания от избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января текущего года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя правящей Партии справедливости и развития Турции (АК Parti) Омера Челика.

Он отметил, что главное ожидание Анкары - прекращение войны в Газе.

"Конечно, мы также ждем окончания российско-украинской войны", - добавил О.Челик.

Представитель АК Parti также заявил, что для Турции не имело значения, кто победит на выборах в США - республиканцы или демократы: "Мы еще до объявления результатов заявили о готовности работать с любым из них".

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