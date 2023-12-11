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Турция провела воздушный рейд на севере Ирака

Турция провела воздушный рейд на севере Ирака ВВС Турции провели воздушный рейд на севере Ирака.
В регионе
11 декабря 2023 г. 22:39
Турция провела воздушный рейд на севере Ирака

ВВС Турции провели воздушный рейд против боевиков и объектов террористической организации РКК на севере Ирака.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, воздушная операция была проведена в 17:00 по местному времени, удары были нанесены по целям террористов в районах Кара, Метина, Хакурк и Кандиль на севере Ирака.

Было отмечено, что в ходе операции, проводимой с целью обеспечения безопасности граждан и границ Турции, а также предотвращения планируемых террористами атак, было ликвидировано 13 целей, в том числе пещеры, убежища, укрытия и склады, в которых, согласно оценкам, находились высокопоставленные представители РКК.

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