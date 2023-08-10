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Турция проведет в Черном море испытания ЗРК большой дальности

Турция проведет в Черном море испытания ЗРК большой дальности Турецкая армия проведет испытания отечественного ЗРК большой дальности Siper в Черном море.
В регионе
10 августа 2023 г. 02:48
Турция проведет в Черном море испытания ЗРК большой дальности

Турецкая армия проведет испытания отечественного ЗРК большой дальности Siper в Черном море.

Об этом Report передает со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, для этого власти с помощью уведомления Notam объявили 850-километровый участок моря в своих внутренних водах закрытой для полетов зоной.

Отмечается, что испытания ЗРК пройдут в полосе от провинции Эдирне на северо-западе страны до провинции Гиресун в северо-восточной части республики. Ракета или ракеты будут запущены с запада в направлении Гиресуна и должны будут уничтожить цель.

Испытания могут пройти уже в течение текущей недели.

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