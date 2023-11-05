Турция проведет политконсультации с Боснией и Герцеговиной

Турция 6 ноября проведет политические консультации с Боснией и Герцеговиной.

Турция 6 ноября проведет политические консультации с Боснией и Герцеговиной.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе турецкого МИД.

Согласно информации, встреча состоится в Анкаре между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел Турции, директором отдела по Европейскому Союзу Мехметом Кемалем Бозаем и заместителем министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Йосипом Бркичем.

В ходе консультаций будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений, а также региональные вопросы, в том числе интеграционные процессы с европейскими и евроатлантическими структурами.