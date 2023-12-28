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Турция проголосует по вступлению Швеции в НАТО в 2024 году

Турция проголосует по вступлению Швеции в НАТО в 2024 году Парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов.
В регионе
28 декабря 2023 г. 05:44
Турция проголосует по вступлению Швеции в НАТО в 2024 году

Парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов.

Об этом Report передает со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что голосование в Великом национальном собрании Турции по заявке Швеции в НАТО станет возможным с 16 января, когда оно возобновит работу.

Комиссия по международным делам парламента Турции 26 декабря одобрила протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс. По данному вопросу должно состояться голосование в рамках парламента, а для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов.

Учитывая большинство представителей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в 600-местном парламенте, вопрос утверждения заявки Швеции будет чисто техническим.

Глава профильной комиссии парламента Турции Фуат Октай сообщил накануне журналистам, что не ожидает скорой ратификации заявки Швеции на Генассамблее.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamenti İsveçin NATO üzvlüyünə 2024-cü ildə səs verəcək

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