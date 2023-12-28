Турция проголосует по вступлению Швеции в НАТО в 2024 году

Парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов.

Парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов.

Об этом Report передает со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что голосование в Великом национальном собрании Турции по заявке Швеции в НАТО станет возможным с 16 января, когда оно возобновит работу.

Комиссия по международным делам парламента Турции 26 декабря одобрила протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс. По данному вопросу должно состояться голосование в рамках парламента, а для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов.

Учитывая большинство представителей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в 600-местном парламенте, вопрос утверждения заявки Швеции будет чисто техническим.

Глава профильной комиссии парламента Турции Фуат Октай сообщил накануне журналистам, что не ожидает скорой ратификации заявки Швеции на Генассамблее.