Турция продолжит военные операции на севере Сирии

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении Анкары продолжать операции против "террористических групп" на севере Сирии, передает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

“Мы завершили первую фазу операции “Щит Евфрата”, — заявил Эрдоган во время выступления 3 апреля, в городе Трабзон.

“После этого будут другие. Сейчас мы готовимся к новым операциям с целью подавления террористических группировок и в других регионах. Мы дадим им новые названия”, — добавил он.

Также президент Турции заявил, что на эти группировки ждут “очень милые сюрпризы”.