Эрдоган: Турция продолжит усилия для справедливого решения конфликта в Украине

15:00

Турция продолжит прилагать усилия по справедливому урегулированию конфликта в Украине.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед своим визитом в Нидерланды.

"Мы внимательно следим за деятельностью Европейского союза в сфере обороны. Турецкий оборонный сектор способен внести значительный вклад в развитие этой области в ЕС. Наши усилия по справедливому урегулированию конфликта в Украине продолжаются. После трехлетнего перерыва мы организовали встречу сторон в Стамбуле, достигли решения об обмене пленными и телами, и намерены продолжить стамбульские встречи", - отметил он.