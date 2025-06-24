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Эрдоган: Турция продолжит усилия для справедливого решения конфликта в Украине

Эрдоган: Турция продолжит усилия для справедливого решения конфликта в Украине 15:00
В регионе
24 июня 2025 г. 15:21
Эрдоган: Турция продолжит усилия для справедливого решения конфликта в Украине

Турция продолжит прилагать усилия по справедливому урегулированию конфликта в Украине.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед своим визитом в Нидерланды.

"Мы внимательно следим за деятельностью Европейского союза в сфере обороны. Турецкий оборонный сектор способен внести значительный вклад в развитие этой области в ЕС. Наши усилия по справедливому урегулированию конфликта в Украине продолжаются. После трехлетнего перерыва мы организовали встречу сторон в Стамбуле, достигли решения об обмене пленными и телами, и намерены продолжить стамбульские встречи", - отметил он.

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye to continue efforts for fair solution to conflict in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə Ukraynadakı müharibənin ədalətli həll yolu üçün səylərini davam etdirəcək

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