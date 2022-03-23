Турция продолжит следить за выполнением статей Конвенции Монтрё

Заседание Совета национальной безопасности Турции состоялось под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.
Во встрече, которая длилась около 3 часов 45 минут, обсуждалась российско-украинская война. В распространенном по итогам встречи заявлении говорится, что "проблемы должны решаться на постоянной основе с учетом территориальной целостности Украины".
В ней также подчеркивалось, что все статьи Конвенции Монтрё должны строго соблюдаться.
"Турция продолжит свои посреднические и содействующие усилия, наряду с выполнением Конвенции Монтре, для поддержания мира и стабильности в Черном море", - говорится в заявлении.
Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
В тексте конвенции есть пункты, касающиеся и военного времени. В зависимости от того, является ли Турция стороной конфликта, у нее появляются дополнительные полномочия в отношении регулирования прохода через проливы. В некоторых обстоятельствах Анкара может запретить какой-либо стране пользоваться проливами, если посчитает, что это нарушит безопасность в регионе или создаст угрозы ей самой.