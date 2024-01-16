Турция продолжит противодействие терроризму в стране и за ее пределами

Парламент Турции принял резолюцию, в которой отмечается, что власти страны продолжат противодействие терроризму всех мастей в стране и за ее пределами.

Парламент Турции принял резолюцию, в которой отмечается, что власти страны продолжат противодействие терроризму всех мастей в стране и за ее пределами.

Как передает Report , об этом говорится в документе, который был принят по итогам специального заседания турецкого парламента.

"Объявляем всему миру, что Турецкая Республика полна решимости противостоять терроризму как внутри страны, так и за ее пределами. - отмечается в документе. - Ожидаем от парламентов других стран и международных организаций проявить четкую и бескомпромиссную позицию относительно террористических акций, совершенных против Турции".

Вопрос противодействия терроризму был внесен в повестку заседаний парламента и правительства после того, как 12 января на севере Ирака в результате нападения боевиков РПК погибли 9 турецких военных. В результате операции турецкой армии, проведенной за пять дней на севере Ирака и Сирии уничтожено 114 целей РПК, ликвидировано 78 боевиков.