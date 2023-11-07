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Турция продолжит контакты по возобновлению ДОВСЕ

Турция продолжит контакты по возобновлению ДОВСЕ Турция выразила сожаление в связи с выходом России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
В регионе
7 ноября 2023 г. 21:40
Турция продолжит контакты по возобновлению ДОВСЕ

Турция выразила сожаление в связи с выходом России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Как передает Report, об этом сообщил турецкий МИД в соцсети X (ранее Twitter).

В публикации отмечается, что Анкара продолжит "обмен мнениями с заинтересованными сторонами" по вопросу возобновления договора.

Ранее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в связи с завершением процедуры выхода РФ из этого соглашения 7 ноября.

"Мы сожалеем о решении РФ выйти из ДОВСЕ. С 2007 года происходит постепенное размывание архитектуры европейской безопасности, краеугольным камнем которой остается этот договор. Поскольку решение России о выходе из ДОВСЕ вступило в силу 7 ноября, его реализация другими государствами-участниками договора практически стала невозможной", - говорится в релизе.

По мнению МИД Турции, решение российской стороны является обратимым. "Сохраняется потребность в основополагающих принципах юридически обязывающего характера ДОВСЕ, обеспечивающих баланс, прозрачность и предсказуемость действий вооруженных сил с их численным ограничением и фланговым режимом. Модернизация архитектуры европейской безопасности может быть произведена только на этой основе. Мы продолжим обмен мнениями по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами", - отмечается в документе.

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