Турция продолжит контакты по возобновлению ДОВСЕ

Турция выразила сожаление в связи с выходом России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Турция выразила сожаление в связи с выходом России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Как передает Report , об этом сообщил турецкий МИД в соцсети X (ранее Twitter).

В публикации отмечается, что Анкара продолжит "обмен мнениями с заинтересованными сторонами" по вопросу возобновления договора.

Ранее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в связи с завершением процедуры выхода РФ из этого соглашения 7 ноября.

"Мы сожалеем о решении РФ выйти из ДОВСЕ. С 2007 года происходит постепенное размывание архитектуры европейской безопасности, краеугольным камнем которой остается этот договор. Поскольку решение России о выходе из ДОВСЕ вступило в силу 7 ноября, его реализация другими государствами-участниками договора практически стала невозможной", - говорится в релизе.

По мнению МИД Турции, решение российской стороны является обратимым. "Сохраняется потребность в основополагающих принципах юридически обязывающего характера ДОВСЕ, обеспечивающих баланс, прозрачность и предсказуемость действий вооруженных сил с их численным ограничением и фланговым режимом. Модернизация архитектуры европейской безопасности может быть произведена только на этой основе. Мы продолжим обмен мнениями по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами", - отмечается в документе.