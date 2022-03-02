О нас
Аудио новости

Турция призывает к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной

Турция призывает к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной Анкара призывает Россию и Украину к незамедлительному прекращению боевых действий.
В регионе
2 марта 2022 г. 07:15
Турция призывает к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной

Анкара призывает Россию и Украину к незамедлительному прекращению боевых действий.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Косово Вьосой Османи-Садриу.

"Мы призываем Россию и Украину к немедленному прекращению огня. Пусть обе страны будут способствовать установлению мира во всем мире", - сказал турецкий лидер.

Он указал на важность того, чтобы "все игроки в регионе и за его пределами способствовали региональному миру и стабильности".

Президент Эрдоган приветствовал усилия лидеров ЕС, направленные на вхождение Украины в состав сообщества. Вместе с тем он вновь напомнил о политике двойных стандартов, проводимой Брюсселем касательно присоединения к блоку Турции. "Я хочу спросить членов Евросоюза, почему вопрос о принятии Турции в ЕС все еще вызывает у вас обеспокоенность? Продемонстрируйте чуткость, которую вы проявляете к членству в ЕС Украины, и в отношении Турции. Или вы включите Турцию в повестку дня, когда кто-то нападет на нее?", - заявил глава турецкого государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Rusiya və Ukraynaya müraciət edib

Экслюзивные новости

Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi