Турция призывает к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной

Анкара призывает Россию и Украину к незамедлительному прекращению боевых действий.

Анкара призывает Россию и Украину к незамедлительному прекращению боевых действий.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Косово Вьосой Османи-Садриу.

"Мы призываем Россию и Украину к немедленному прекращению огня. Пусть обе страны будут способствовать установлению мира во всем мире", - сказал турецкий лидер.

Он указал на важность того, чтобы "все игроки в регионе и за его пределами способствовали региональному миру и стабильности".

Президент Эрдоган приветствовал усилия лидеров ЕС, направленные на вхождение Украины в состав сообщества. Вместе с тем он вновь напомнил о политике двойных стандартов, проводимой Брюсселем касательно присоединения к блоку Турции. "Я хочу спросить членов Евросоюза, почему вопрос о принятии Турции в ЕС все еще вызывает у вас обеспокоенность? Продемонстрируйте чуткость, которую вы проявляете к членству в ЕС Украины, и в отношении Турции. Или вы включите Турцию в повестку дня, когда кто-то нападет на нее?", - заявил глава турецкого государства.