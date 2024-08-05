Турция призвала своих граждан покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Турции выпустило предупреждение для граждан в связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в Ливане.

Министерство иностранных дел Турции выпустило предупреждение для граждан в связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в Ливане.

Как передает Report , соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД Турции "настоятельно рекомендует" гражданам воздержаться от поездок в Ливан, если они не являются крайне необходимыми. Тем, кто уже находится в стране, советуют проявлять осторожность и по возможности избегать посещения провинций Набатия, Южный Ливан, Бекаа и Баальбек-Хермель.

"Гражданам, чье пребывание в Ливане не является необходимым, рекомендуется покинуть страну, пока еще продолжаются коммерческие рейсы", — подчеркнули в Министерстве.

Гражданам рекомендуется следить за обновлениями на официальных веб-сайтах и страницах в соцсетях ведомства и посольства в Бейруте. Для экстренной связи с дипмиссией предоставлены контактные номера: +961 3 944 904 и +961 70 622 012.

Напомним, что ранее с аналогичным призывом к гражданам обратился МИД Азербайджана.