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Турция призвала своих граждан покинуть Ливан

Турция призвала своих граждан покинуть Ливан Министерство иностранных дел Турции выпустило предупреждение для граждан в связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в Ливане.
В регионе
5 августа 2024 г. 01:07
Турция призвала своих граждан покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Турции выпустило предупреждение для граждан в связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в Ливане.

Как передает Report, соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД Турции "настоятельно рекомендует" гражданам воздержаться от поездок в Ливан, если они не являются крайне необходимыми. Тем, кто уже находится в стране, советуют проявлять осторожность и по возможности избегать посещения провинций Набатия, Южный Ливан, Бекаа и Баальбек-Хермель.

"Гражданам, чье пребывание в Ливане не является необходимым, рекомендуется покинуть страну, пока еще продолжаются коммерческие рейсы", — подчеркнули в Министерстве.

Гражданам рекомендуется следить за обновлениями на официальных веб-сайтах и страницах в соцсетях ведомства и посольства в Бейруте. Для экстренной связи с дипмиссией предоставлены контактные номера: +961 3 944 904 и +961 70 622 012.

Напомним, что ранее с аналогичным призывом к гражданам обратился МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə vətəndaşlarını Livanı tərk etməyə çağırıb

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