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Турция призвала мировое сообщество поддержать процесс нормализации между Анкарой и Ереваном

Турция призвала мировое сообщество поддержать процесс нормализации между Анкарой и Ереваном Турция призвала мировое сообщество поддержать процесс нормализации между Анкарой и Ереваном
В регионе
24 апреля 2024 г. 15:35
Турция призвала мировое сообщество поддержать процесс нормализации между Анкарой и Ереваном

Турция призвала мировое сообщество оказать поддержку процессу нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции, приуроченном к годовщине событий 1915 года в Османской империи, которые Армения тщетно пытается представить как "геноцид".

"Анкара отвергает односторонние заявления о событиях 1915 года, целью которых является угодить определенным радикальным кругам. Эти заявления, искажающие исторические факты, также противоречат международному праву. Европейский суд по правам человека четко постановил, что события 1915 года являются предметом законных дебатов", - говорится в заявлении.

В дипведомстве подчеркнули, что любые односторонние и предвзятые заявления касательно исторических событий не только подрывают усилия по нормализации отношений между двумя народами, "но и воодушевляют радикальные группировки на совершение преступлений на почве ненависти".

"Призываем каждого поддержать процесс нормализации отношений с Арменией, и предложение турецкой стороны о создании Совместной исторической комиссии [по событиям 1915 года]", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Türkiye urges world community to support Ankara-Yerevan normalization process
Версия на азербайджанском языке Türkiyə bütün tərəfləri Ermənistanla başlanan normallaşma əlaqələrinə töhfə verməyə çağırıb

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