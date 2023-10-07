Турция призвала Израиль и Палестину к деэскалации напряженности

Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине и заявила о готовности внести свой вклад в деэскалацию палестино-израильского конфликта.

Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с насилием и напряженностью в Израиле и Палестине и заявила о готовности внести свой вклад в деэскалацию палестино-израильского конфликта.

Об этом передает Report со ссылкой на заявление распространенное на сайте МИД республики.

"Глубоко обеспокоены насилием и напряженностью в Израиле и Палестине сегодня (7 октября). Придаем большое значение скорейшему восстановлению спокойствия в регионе и решительно осуждаем гибель мирного населения. Мы подчеркиваем, что акты насилия и связанная с ними эскалация не принесут никому пользы, призываем стороны действовать сдержанно, избегать импульсивных шагов. Всегда готовы внести максимальный вклад для взятия ситуации под контроль, прежде чем события перерастут в новую фазу эскалации и распространятся на более широкую территорию. В этой связи продолжаем интенсивные контакты с заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении турецкого МИД.