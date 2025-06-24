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Турция призвала Израиль и Иран полностью соблюдать режим прекращения огня

Турция призвала Израиль и Иран полностью соблюдать режим прекращения огня Турция призвала Израиль и Иран полностью соблюдать режим прекращения огня
В регионе
24 июня 2025 г. 14:58
Турция призвала Израиль и Иран полностью соблюдать режим прекращения огня

Министерство иностранных дел (МИД) Турции приветствует соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

В ведомстве подчеркнули, что Турция внимательно следит за заявлениями о нарушении режима прекращения огня: "Призываем стороны полностью соблюдать режим прекращения огня в предстоящий критический период. В это время, когда Ближний Восток нуждается в мире и стабильности больше, чем когда-либо, необходимо решительно предпринимать шаги к всеобъемлющему и прочному миру".

В этом контексте Турция считает жизненно важным сохранение каналов диалога и дипломатии открытыми: "Процесс еще раз показал, что палестинский вопрос, который лежит в основе многих проблем на Ближнем Востоке, должен быть решен в кратчайшие сроки. Турция готова поддерживать все усилия и вносить конструктивный вклад в достижение мира в регионе".

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Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry welcomes ceasefire agreement between Iran and Israel
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN İran və İsrail arasındakı atəşkəs razılaşmasını alqışlayır

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