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Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном.
В регионе
10 мая 2025 г. 19:21
Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

В Анкаре призвали стороны максимально использовать эту возможность для установления прямого и конструктивного диалога.

"Для обеспечения устойчивой стабильности в Южной Азии очевидна необходимость создания механизмов диалога, которые предотвратят подобную напряженность, включая борьбу с терроризмом", - отметили в ведомстве.

В МИД Турции также выразили признательность всем странам, способствовавшим прекращению огня, в частности США.

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