Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

Как сообщает анкарское бюро Report , об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

В Анкаре призвали стороны максимально использовать эту возможность для установления прямого и конструктивного диалога.

"Для обеспечения устойчивой стабильности в Южной Азии очевидна необходимость создания механизмов диалога, которые предотвратят подобную напряженность, включая борьбу с терроризмом", - отметили в ведомстве.

В МИД Турции также выразили признательность всем странам, способствовавшим прекращению огня, в частности США.