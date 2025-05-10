Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном.
Как сообщает анкарское бюро
В Анкаре призвали стороны максимально использовать эту возможность для установления прямого и конструктивного диалога.
"Для обеспечения устойчивой стабильности в Южной Азии очевидна необходимость создания механизмов диалога, которые предотвратят подобную напряженность, включая борьбу с терроризмом", - отметили в ведомстве.
В МИД Турции также выразили признательность всем странам, способствовавшим прекращению огня, в частности США.