Турция приветствует Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном

Мы приветствуем подписание Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по совместной разведке, разработке и разработке углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море

"Мы приветствуем подписание Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по совместной разведке, разработке и разработке углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции в связи с Меморандумом о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по совместной разведке, разработке и разработке углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

В ведомстве выразили надежду, что соглашение укрепит дружбу между двумя странами, принесет пользу дружественным и братским народам Азербайджана и Туркменистана и укрепит благополучие и стабильность в регионе.

"Мы надеемся, что соглашение откроет путь для проектов, которые повысят энергетическую безопасность Турции и Европы", - заявили в МИД Турции.