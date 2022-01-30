Турция приветствует диалог и сотрудничество между странами Персидского залива

Турция решительно настроена на укрепление отношений с Бахрейном в рамках глубоких братских связей между двумя странами.

Турция решительно настроена на укрепление отношений с Бахрейном в рамках глубоких братских связей между двумя странами.

Как передает Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил бахрейнским СМИ перед вылетом в Манаму.

"Убежден, что это подходящий момент для развития турецко-бахрейнских отношений. Следует добиться того, чтобы 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами стало краеугольным камнем двустороннего сотрудничества. Это будет в интересах всего региона", - подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу сообщил, что с целью расширения и углубления взаимного сотрудничества две страны подписали более 40 протоколов и меморандумов о взаимопонимании.

По словам министра, двусторонние связи между Турцией и Бахрейном успешно продвигаются в таких сферах, как оборона, торговля, здравоохранение, образование, культура и туризм.

Турция и Бахрейн имеют общее видение "целостного, стабильного и безопасного региона Персидского залива", подчеркнул Чавушоглу.

"Новый период диалога и сотрудничества в нашем регионе открывает окно возможностей для установления прочного мира, стабильности и процветания. Турция готова внести свой вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и общем видении", - продолжил глава МИД Турции.

Анкара приветствует открывающиеся горизонты диалога, дипломатии и сотрудничества между странами региона, а также ценит успешные усилия Бахрейна в данном направлении, добавил глава турецкой дипломатии.