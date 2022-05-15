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Турция приступит к производству собственного танка Altay

Турция приступит к производству собственного танка Altay Турция начнет серийное производство перспективного основного боевого танка собственного производства Altay в течение двух лет, в настоящее время проводятся его испытания.
В регионе
15 мая 2022 г. 13:34
Турция приступит к производству собственного танка Altay

Турция начнет серийное производство перспективного основного боевого танка собственного производства Altay в течение двух лет, в настоящее время проводятся его испытания.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk.

По его информации, 65-тонная машина будет оснащена системой активной защиты, разработанной компанией Aselsan и делающей ее неуязвимой для самых современных противотанковых ракетных комплексов, таких как Javelin. Создание двигательной установки, также местного производства, находится на финальной стадии. Завершить работы планируется в 2023 году. Танк, как отмечается, оснастят броней нового поколения, дальность стрельбы составит 8 км. Управление огнем будет осуществляться с помощью компьютерной системы.

Контракт на производство Altay был подписан в 2018 году Департаментом оборонной промышленности Турции и компанией BMC и оценивается в 500 млн долларов США. Он предусматривает выпуск на первом этапе 250 танков. Всего в планы Анкары входит производство 1 тыс этих боевых машин. В перспективе планируется выпуск безэкипажных вариантов.

Altay должен заменить состоящие на вооружении турецкой армии немецкие танки Leopard и американские M60.

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Версия на английском языке Turkey to start mass production of tanks in two years
Версия на азербайджанском языке Türkiyə iki il ərzində tank istehsalına başlayacaq

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