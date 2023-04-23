Турция приступила к эвакуации своих граждан из Судана

Власти Турции приступили к эвакуации 140 своих граждан из Судана.

Власти Турции приступили к эвакуации 140 своих граждан из Судана.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

"Началась эвакуация 140 человек из Судана, где произошли столкновения между армией и силами ополчения. Граждане будут доставлены в Турцию через Эфиопию", - отметило внешнеполитическое ведомство.

Ситуация в Судане резко обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в совете.