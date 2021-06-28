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Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами из-за опасного вируса

Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами из-за опасного вируса Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с рядом государств из-за распространения новых штаммов коронавируса.
В регионе
28 июня 2021 г. 21:05
Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами из-за опасного вируса

Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с рядом государств из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении МВД страны.

"Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостанавливается с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены, - отмечается в сообщении. - Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней".

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом.

Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований заявил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.

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